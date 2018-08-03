Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и концерт Олега Газманова

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Праздничные мероприятия в рамках Дня города начались уже 2 августа, а в обзоре на этот раз мы упомянем и события пятницы, на которые также стоит обратить внимание. Главным из них можно считать фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Из года в год он собирает все больше и участников и зрителей.