Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 3 августа 2018 305
 0    0

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и концерт Олега Газманова

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и концерт Олега Газманова

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

Праздничные мероприятия в рамках Дня города начались уже 2 августа, а в обзоре на этот раз мы упомянем и события пятницы, на которые также стоит обратить внимание. Главным из них можно считать фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Из года в год он собирает все больше и участников и зрителей.

4 августа на улице Почтовой пройдет смотр-конкурс художественной самодеятельности «Таланты нашего двора». Начало в 16 часов. И в это же время на Лыбедском бульваре пройдет гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края». А на площади Ленина рязанцев ждут выступления Рязанского народного хора, ВИА «Синяя Птица» и Олега Газманова.

Кроме того, 4 августа в Дубровичах состоится шоу «Авиамикс» в рамках соревнований «Авиадартс», а в Глебово-Городище — фестиваль «Битва на Воже».

5 августа в клубе Svoboda состоится сольное выступление Бориса Саволделли.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
13:35, 3 августа 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и концерт Олега Газманова
9:57, 3 августа 2018
На фестивале «Подбелка» VELLCOM group предложит юным рязанцам построить дом
8:38, 3 августа 2018
В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта 1
17:04, 2 августа 2018
А что в кино? «Опасная игра Слоун», «Судная ночь. Начало» и другие фильмы
16:24, 2 августа 2018
RZN.info проведет прямую трансляцию с продюсером фестиваля «Подбелка»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 55 691
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 691
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 745
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 154
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 694
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум