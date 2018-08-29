Жители Дядькова попросили Любимова пустить до села маршрутку

Жители Дядькова попросили Николая Любимова пустить до села маршрутку. В среду, 29 августа, губернатору передали петицию с просьбой продлить маршрут микроавтобуса №75 до Дядькова. Сейчас ее конечная остановка располагается на улице Большой.
В беседе с журналистами Любимов заявил, что городскую маршрутку пустить в район юридически невозможно. «Это проблема решаемая. До села проходит шесть межмуниципальных маршрутов, на которых можно увеличить количества транспорта, ориентируясь на пассажиропоток», — сказал губернатор.
Отметим, что до Дядкова можно добраться на пригородных автобусах №113, 114, 115, 123, 134, которые ходят раз в два часа.