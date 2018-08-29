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9:56, 29 августа 2018 866
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В Турции в ДТП попал автобус с туристами из России

В Турции в ДТП попал автобус с туристами из России

В турецкой Анталье в ДТП попал автобус, в котором находились россияне. Информацию о произошедшем подтвердил представитель генконсульства России, передает РИА «Новости».

Авария произошла в среду, 29 августа, в 5:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным турецких СМИ, автобус с 25 россиянами ехал в аэропорт.

Он столкнулся с грузовиком и съехал с трассы.

В ДТП пострадали 11 россиян. Их доставили в ближайшие больницы.

Причина аварии и состояние пострадавших уточняется.


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