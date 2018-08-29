В Турции в ДТП попал автобус с туристами из России

В турецкой Анталье в ДТП попал автобус, в котором находились россияне. Информацию о произошедшем подтвердил представитель генконсульства России, передает РИА «
Авария произошла в среду, 29 августа, в 5:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным турецких СМИ, автобус с 25 россиянами ехал в аэропорт.
Он столкнулся с грузовиком и съехал с трассы.
В ДТП пострадали 11 россиян. Их доставили в ближайшие больницы.
Причина аварии и состояние пострадавших уточняется.
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var https://t.co/XmdLWU5Tn7 pic.twitter.com/4wVFrSunIa— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erN pic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.