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11:20, 29 августа 2018 154
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В Рязанской области закрыли цех по производству поддельной солярки. Видео

В Рязанской области закрыли цех по производству поддельной солярки. Видео

В Рязанской области закрыли подпольный цех по производству суррогатного дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольный цех находился на территории нефтебазы. В пресс-службе регионального управления МВД RZN.info уточнили, что цех располагался в Рязанском районе.

«Дизтопливо изготавливалось путем смешивания низкокачественных продуктов нефтепереработки с керосином», — рассказала Волк.

По ее словам, поддельную солярку сбывали на территории Рязанской и Тульской областей. Топливо производили и продавали без лицензии.

По предварительной информации, доход от производства превысил 117 миллионов рублей.

В отношении организатора незаконного производства и сбыта дизельного топлива возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ.


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