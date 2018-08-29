В Рязанской области закрыли цех по производству поддельной солярки. Видео

В Рязанской области закрыли подпольный цех по производству суррогатного дизельного топлива. Об этом сообщила
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольный цех находился на территории нефтебазы. В пресс-службе регионального управления МВД RZN.info уточнили, что цех располагался в Рязанском районе.
«Дизтопливо изготавливалось путем смешивания низкокачественных продуктов нефтепереработки с керосином», — рассказала Волк.
По ее словам, поддельную солярку сбывали на территории Рязанской и Тульской областей. Топливо производили и продавали без лицензии.
По предварительной информации, доход от производства превысил 117 миллионов рублей.
В отношении организатора незаконного производства и сбыта дизельного топлива возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ.