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17:56, 29 августа 2018 350
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В Рязанской области показатель смертности выше, чем в африканских странах — ОНФ 1

В Рязанской области показатель смертности выше, чем в африканских странах — ОНФ

В среду, 29 августа, в региональном штабе Общероссийского народного фронта прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы здравоохранения Рязанской области. Днем ранее активисты проверили работу фельдшерско-акушерских пунктов в Пронском и Старожиловском районах.

В частности, они посетили населенные пункты Гулынки, Гребнево, Рязанские Сады, Большие Поляны, Хрущево, Соху, Большое Село, Береговую Погореловку.

Член центрального штаба ОНФ и директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов отметил, что там, где в ФАПах есть медработники, существует доступность медицинской помощи. «Сельские жители рады тому, что у них есть медицинский работник и в буквальном смысле молятся на него. Но там, где их нет, местные жители сообщили, что звонят 02 и 03 — кто-нибудь да приедет», — добавил он.

При изучении официальной статистики по области активисты обратили внимание на то, что только в 11% из 525 сельских ФАПов есть горячее водоснабжение, центральным отоплением оснащены 15%, действующей канализацией — 43%, водопроводом — 53%, действующей телефонией — 66%. По словам Гаврилова, ФАПы не соответствуют требованиям, «но закрывать их нельзя».

Одной из проблем рязанского здравоохранения активисты назвали нехватку кадров: среди 85 регионов Рязанская область имеет один из самых низких показателей по обеспеченности средним медицинским персоналом на селе.

Кроме того, в ОНФ привели статистику, согласно которой в 2017 году сельские жители посетили врачей на 69 тысяч раз меньше, а терапевты посетили пациентов на пять тысяч раз меньше. «Это никак не приближает доступность медицины к сельским жителям», — подчеркнул Гаврилов.

Московский гость выразил обеспокоенность высоким показателем смертности в регионе. «Рязанская область в двадцатке регионов с самым высоким показателем смертности от всех причин», — подчеркнул он. Активист привел в сравнение также страны Западной и Центральной Африки: «В Чаде, Нигерии, Гамбии смертность ниже чем в Рязанской области».

На встрече также присутствовал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. По мнению чиновника, нехватка кадров связана с оттоком населения из сел и нежеланием молодых специалистов ехать на работу в малочисленные населенные пункты, независимо от предоставляемых правительством льгот.

«Заполняемость кадрами всех ФАПов мы не решим в ближайшее время, потому что нет стимулов и каких-то четких вариантов, которые подтолкнули бы молодых ребят поехать в населенные пункты, где проживают 200-300 человек», — сказал Прилуцкий, добавив, что в этом случае необходимо усиливать выездную работу.

Комментируя высокий показатель смертности, министр сказал, что Рязанская область входит в тройку регионов в ЦФО с наиболее пожилым населением (наряду с Тамбовом и Тулой). Между тем, он подчеркнул высокую продолжительность жизни рязанского населения.

В заключении Прилуцкий отметил, что нынешняя региональная власть настроена на позитивные изменения в рязанском здравоохранении. В пример он привел десять новых ФАПов, которые создали на средства регионального бюджета и вводят в эксплуатацию в этом году. Один из них — в селе Красное Михайловского района — откроют в конце этой недели.

В завершении встречи Гаврилов призвал общественников заполнять интерактивную карту ОНФ по вопросам сельского здравоохранения, чтобы к концу года обозначить все проблемные зоны.


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