Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:51, 29 августа 2018 1 218
 0    0

В Рязани закрыли еще одну нелегальную «фирму», пропускающую мигрантов в Россию

В Рязани закрыли еще одну нелегальную «фирму», пропускающую мигрантов в Россию

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани закрыли три «фирмы», которые нелегально пропускали мигрантов в Россию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВМД.

Полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте 50-ти, 32-х и 39-ти лет. Выяснилось, что они использовали реквизиты фирм-однодневок, чтобы изготавливать документы для иностранцев, якобы подтверждающие их работу в России.

«Чтобы помешать злоумышленникам уничтожить доказательства или скрыться, оперативники проводили обыски и задержания одновременно в разных частях Рязани», — говорится в сообщении.

В офисах и квартирах подозреваемых обнаружили печати подконтрольных предприятий, трудовые книжки мигрантов, большие суммы денег, полисы медстрахования иностранцев, трудовые договоры и другие документы.

Предполагается, что задержанные причастны к легализации незаконной миграции более сотни человек. Их личности установят в ходе расследования.

В отношении мошенников возбудили уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

При этом 50-летнюю фигурантку подозревают в аналогичном преступлении, совершенном ранее. Ее арестовали и отправили в СИЗО. Ее 32-летнего взяли под стражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:47, 29 августа 2018
Владимир Путин предложил шесть изменений в проект пенсионной реформы. Главное
12:26, 29 августа 2018
«Барская пивница» пригласила рязанцев на экскурсию с дегустацией
12:11, 29 августа 2018
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы 1
11:53, 29 августа 2018
В Касимове пьяный мужчина украл камеры наблюдения с городского здания
11:51, 29 августа 2018
В Рязани закрыли еще одну нелегальную «фирму», пропускающую мигрантов в Россию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 951
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 815
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 26 033
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 24 246
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 117
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Форум