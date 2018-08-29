В Рязани закрыли еще одну нелегальную «фирму», пропускающую мигрантов в Россию

В Рязани закрыли три «фирмы», которые нелегально пропускали мигрантов в Россию. Об этом сообщила
Полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте 50-ти, 32-х и 39-ти лет. Выяснилось, что они использовали реквизиты фирм-однодневок, чтобы изготавливать документы для иностранцев, якобы подтверждающие их работу в России.
«Чтобы помешать злоумышленникам уничтожить доказательства или скрыться, оперативники проводили обыски и задержания одновременно в разных частях Рязани», — говорится в сообщении.
В офисах и квартирах подозреваемых обнаружили печати подконтрольных предприятий, трудовые книжки мигрантов, большие суммы денег, полисы медстрахования иностранцев, трудовые договоры и другие документы.
Предполагается, что задержанные причастны к легализации незаконной миграции более сотни человек. Их личности установят в ходе расследования.
В отношении мошенников возбудили уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.
При этом 50-летнюю фигурантку подозревают в аналогичном преступлении, совершенном ранее. Ее арестовали и отправили в СИЗО. Ее 32-летнего взяли под стражу.