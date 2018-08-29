В Рязани появился памятник испытателям ядерного оружия. Фото

В Рязани появился памятник ветеранам подразделений особого риска. В среду, 29 августа, на Бульваре победы в районе Западной улицы прошла церемония открытия.
Вице-мэр Владимир Луканцов отметил, что 29 августа 1949 года прошло испытание первой советской атомной бомбы, в которой участвовало более 600 тысяч человек.
«Ваша работа долгое время была под грифом секретности. Теперь наша задача, чтобы память о вас оставалась в наших сердцах», — сказал он.
Рязанский испытатель ядерного оружия Александр Климов отметил, что это — исторический день для ветеранов.
«Пусть ядерный щит, который мы создавали, использовался только в мирных целях и наши дети были живы и здоровы», — заключил Климов.
В завершении церемонии собравшиеся почтили память ветеранов минутой молчания и возложили цветы.