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13:26, 29 августа 2018 1 342
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В Рязани появился памятник испытателям ядерного оружия. Фото

В Рязани появился памятник испытателям ядерного оружия. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани появился памятник ветеранам подразделений особого риска. В среду, 29 августа, на Бульваре победы в районе Западной улицы прошла церемония открытия.

Вице-мэр Владимир Луканцов отметил, что 29 августа 1949 года прошло испытание первой советской атомной бомбы, в которой участвовало более 600 тысяч человек.

«Ваша работа долгое время была под грифом секретности. Теперь наша задача, чтобы память о вас оставалась в наших сердцах», — сказал он.

Рязанский испытатель ядерного оружия Александр Климов отметил, что это — исторический день для ветеранов.

«Пусть ядерный щит, который мы создавали, использовался только в мирных целях и наши дети были живы и здоровы», — заключил Климов.

В завершении церемонии собравшиеся почтили память ветеранов минутой молчания и возложили цветы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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