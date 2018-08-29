В Рязани осудили мужчину и пятерых подростков за кражи велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Летом и осенью 2017 года группа молодых людей вместе со взрослым рязанцем совершили ряд краж и грабежей на территории Московского района. В большинстве случаев они похищали велосипеды.
Все обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Четверым подросткам суд назначил условные сроки, еще одному — лишение свободы в воспитательной колонии, а взрослому подсудимому — 3,5 года колонии строгого режима.