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14:55, 29 августа 2018 104
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В Рязани осудили мужчину и пятерых подростков за кражи велосипедов

В Рязани осудили мужчину и пятерых подростков за кражи велосипедов

В Рязани осудили мужчину и пятерых подростков за кражи велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом и осенью 2017 года группа молодых людей вместе со взрослым рязанцем совершили ряд краж и грабежей на территории Московского района. В большинстве случаев они похищали велосипеды.

Все обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Четверым подросткам суд назначил условные сроки, еще одному — лишение свободы в воспитательной колонии, а взрослому подсудимому — 3,5 года колонии строгого режима.


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