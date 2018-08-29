В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» проходит декадник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Акцию приурочили к началу учебного года.
«В период декадника запланированы совместные тематические совещания водительского персонала предприятия, в том числе при содействии представителей ГИБДД. Внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортом вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, культурно-развлекательных центров и других мест массового сосредоточения детей и подростков пройдут 434 водителя и машиниста», — рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что в местах возможного нахождения детей и подростков водители будут ограничивать скорость до 40 км/ч, независимо от наличия соответствующих дорожных знаков. Кроме того, во время проведения декадника во всех подразделениях усилят работу по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроль над техническим состоянием транспортных средств перед началом и во время работы.
«Декадник по безопасности дорожного движения „Внимание — дети!“ ежегодно проводится в филиале „Рязаньэнерго“ для повышения уровня дисциплинированности водительского персонала и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с его участием», — говорится в сообщении.