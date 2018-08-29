В России представили концепт новой «Нивы». Серийная Lada 4×4 Vision появится не раньше 2022 года, передает «
По словам президента компании «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса, «пока представлено только концептуальное видение компанией дальнейшего развития линейки».
«Это наше видение нового внедорожника Lada с использованием нашего фирменного Х стиля», — пояснил он.
Также «АвтоВАЗ» представил другие новые модели: новое семейство Granta, Vesta Cross, Xray Cross и флагман семейства Vesta — Vesta Sport.
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