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19:23, 29 августа 2018 874
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В России представили концепт новой «Нивы»

В России представили концепт новой «Нивы»

В России представили концепт новой «Нивы». Серийная Lada 4×4 Vision появится не раньше 2022 года, передает «РИА Новости».

По словам президента компании «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса, «пока представлено только концептуальное видение компанией дальнейшего развития линейки».

«Это наше видение нового внедорожника Lada с использованием нашего фирменного Х стиля», — пояснил он.

Также «АвтоВАЗ» представил другие новые модели: новое семейство Granta, Vesta Cross, Xray Cross и флагман семейства Vesta — Vesta Sport.

Фото сайта «АвтоРевю»


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