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11:53, 29 августа 2018 2 284
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В Касимове пьяный мужчина украл камеры наблюдения с городского здания

В Касимове пьяный мужчина украл камеры наблюдения с городского здания

В Касимове украли камепры видеонаблюдения со здания одного из учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как выяснила полиция, камеры демонтировали с помощью инструмента. Оперативники предположили, что злоумышленник был нетрезв.

На момент кражи камеры работали. Полицейские просмотрели видеозаписи, сохраненные на сервере.

На записях хорошо можно было рассмотреть внешность злоумышленника. Оперативникам стало ясно, что мужчина был пьян.

Полицейские узнали на записи 36-летнего местного жителя, который ранее уже «попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершенные в пьяном виде неблаговидные проступки».

Оперативники выехали на место жительства мужчины и нашли его спящим. Рядом с ним лежал пакет, где находились камеры, похожие на похищенные.

Мужчину разбудили и выяснили, что он не планировал похищения «и не представляет зачем демонтировал камеры и куда их потом девать».

Всю вину за свои действия он списал на спиртное. Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.


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