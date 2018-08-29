В четверг и пятницу в Рязани будут отключать свет из-за ремонта. Адреса

В четверг и пятницу, 30-31 августа, в Рязани будут отключать электричество из-за ремонта на воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
30 августа с 10:00 до 12:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Маяковского, дома 8/1, 10;
- проезд Машиностроителей, дом 3;
- улица Есенина, дом 59/12.
31 августа с 9:00 до 15:00 электричество отключат по следующим адресам:
- 2-ой Дачный переулок, дома 13-21;
- улица Северная, дома 1-26;
- улица Бронная, дома 26-40;
- улица Заречная, дома 1-26;
- улица Луговая, дома 15-57;
- улица Луковская, дома 30-91;
- улица Дачная, дома 21-91;
- улица Октябрьская, дом 53.