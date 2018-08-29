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16:59, 29 августа 2018 1 499
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В четверг и пятницу в Рязани будут отключать свет из-за ремонта. Адреса

В четверг и пятницу в Рязани будут отключать свет из-за ремонта. Адреса

В четверг и пятницу, 30-31 августа, в Рязани будут отключать электричество из-за ремонта на воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

30 августа с 10:00 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Маяковского, дома 8/1, 10;
  • проезд Машиностроителей, дом 3;
  • улица Есенина, дом 59/12.

31 августа с 9:00 до 15:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • 2-ой Дачный переулок, дома 13-21;
  • улица Северная, дома 1-26;
  • улица Бронная, дома 26-40;
  • улица Заречная, дома 1-26;
  • улица Луговая, дома 15-57;
  • улица Луковская, дома 30-91;
  • улица Дачная, дома 21-91;
  • улица Октябрьская, дом 53.

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