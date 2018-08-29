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15:01, 29 августа 2018 70

«Теплосеть» рассказала о подготовке к отопительному сезону и отключениях воды летом

«Теплосеть» рассказала о подготовке к отопительному сезону и отключениях воды летом

Чуть больше месяца осталось до старта отопительного сезона в Рязани. О том, как завершается ремонтная кампания по подготовке к запуску тепла в городе, рассказал главный инженер МУП «РМПТС» Дмитрий Устинов.

Одной из важных составляющих подготовки города к отопительному периоду он назвал гидравлические испытания тепловых сетей. По итогам проведенных работ специалистам удалось выявить 211 повреждения на магистральных сетях. На сегодняшний день устранили 193 повреждений.

По словам инженера, горожане должны понимать, что летние отключения горячей воды необходимы для надежного прохождения отопительного периода.

Подробнее от этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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