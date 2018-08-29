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9:04, 29 августа 2018 633
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Синоптики предсказали новый температурный рекорд

Синоптики предсказали новый температурный рекорд

В среду, 29 августа, в Москве жара может второй день подряд установить рекорд. Во вторник температура стала рекордной за последние 49 лет наблюдений, передает РИА «Новости».

28 августа в столице было больше +30 радусов.

«Совершенно не исключено. Вчера была рекордная температура, вполне может быть, что и сегодня может повториться», — ответил собеседник агентства на вопрос, может ли температура воздуха в среду стать самой высокой за всю историю наблюдений.

Ранее агентству сообщили, что столбики термометров в среду могут подняться до тридцатиградусной отметки, что на 10 градусов выше климатической нормы.


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