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19:47, 29 августа 2018 507
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Рязанская ГРЭС отремонтировала более 700 метров теплотрассы

Рязанская ГРЭС отремонтировала более 700 метров теплотрассы

Филиал ПАО «ОГК-2» — Рязанская ГРЭС отремонтировал более 727 метров подземных участков магистральных и разводящих тепловых сетей в Новомичуринске. Работы вели с 20 июля по 16 августа, говорится в пресс-релизе.

Главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин пояснил, что трубы заменили в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«По результатам гидравлических испытаний произведена замена дефектных участков тепловых сетей Новомичуринска. Используемые при производстве работ современные материалы, позволяют существенно повысить надежность трубопроводов и увеличить срок эксплуатации теплотрассы», — сказал он.

Отмечается, что рабочие положили стальные трубы с пенополиуретановым утеплителем и полиэтиленовым защитным покрытием.


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