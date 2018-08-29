Рязанская ГРЭС отремонтировала более 700 метров теплотрассы

Филиал ПАО «ОГК-2» — Рязанская ГРЭС отремонтировал более 727 метров подземных участков магистральных и разводящих тепловых сетей в Новомичуринске. Работы вели с 20 июля по 16 августа, говорится в пресс-релизе.
Главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин пояснил, что трубы заменили в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
«По результатам гидравлических испытаний произведена замена дефектных участков тепловых сетей Новомичуринска. Используемые при производстве работ современные материалы, позволяют существенно повысить надежность трубопроводов и увеличить срок эксплуатации теплотрассы», — сказал он.
Отмечается, что рабочие положили стальные трубы с пенополиуретановым утеплителем и полиэтиленовым защитным покрытием.