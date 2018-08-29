Рязанцев пригласили в «Волшебную страну знаний». Об этом сообщил
В пятницу, 31 августа, в рамках «Фестивального лета» на улице Почтовой состоится праздник, гости которого смогут познакомиться с рязанскими муниципальными учреждениями дополнительного образования.
С 17:00 там будут работать площадки, где родители смогут записать своих детей в спортивные секции, кружки по интересам, художественные и музыкальные школы.
На площадках гостям предложат тематические развлечения и познакомят со своей работой. Участники смогут выполнить творческие задания, смастерить поделки, собрать роботов, поучаствовать в конкурсах и прочее.
На главной сцене в этот вечер состоится концерт с участием творческих коллективов рязанского дворца молодежи.