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14:15, 29 августа 2018 109
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Рязанцев пригласили в «Волшебную страну знаний»

Рязанцев пригласили в «Волшебную страну знаний»

Рязанцев пригласили в «Волшебную страну знаний». Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 31 августа, в рамках «Фестивального лета» на улице Почтовой состоится праздник, гости которого смогут познакомиться с рязанскими муниципальными учреждениями дополнительного образования.

С 17:00 там будут работать площадки, где родители смогут записать своих детей в спортивные секции, кружки по интересам, художественные и музыкальные школы.

На площадках гостям предложат тематические развлечения и познакомят со своей работой. Участники смогут выполнить творческие задания, смастерить поделки, собрать роботов, поучаствовать в конкурсах и прочее.

На главной сцене в этот вечер состоится концерт с участием творческих коллективов рязанского дворца молодежи.


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