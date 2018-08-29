Рязанцев пригласили на открытие «Есенинских дней». Об этом сообщил
В субботу, 1 сентября, в Константинове состоится первый концерт в рамках творческого проекта «Есенинские дни».
На летней сцене музея-заповедника выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Ермакова.
В исполнении ансамбля прозвучат песни на стихи поэта, частушки села Константинова и русские народные песни. Начало в 13:00.
В экспозиции земской школы с 11:00 до 15:00 посетители смогут принять участие в музейном занятии «Праздничная открытка».
Напомним, «