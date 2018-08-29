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18:53, 29 августа 2018 313
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Рязанцев пригласили на открытие «Есенинских дней»

Рязанцев пригласили на открытие «Есенинских дней»

Рязанцев пригласили на открытие «Есенинских дней». Об этом сообщил сайт музея-заповедника имени Сергея Есенина.

В субботу, 1 сентября, в Константинове состоится первый концерт в рамках творческого проекта «Есенинские дни».

На летней сцене музея-заповедника выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Ермакова.

В исполнении ансамбля прозвучат песни на стихи поэта, частушки села Константинова и русские народные песни. Начало в 13:00.

В экспозиции земской школы с 11:00 до 15:00 посетители смогут принять участие в музейном занятии «Праздничная открытка».

Напомним, «Есенинские дни» в Рязанской области пройдут до 13 октября.


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