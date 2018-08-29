Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе в полдень

В 12:00 по московскому времени Владимир Путин выступит с
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат телеобращения выбрали из-за важности темы, а не ради рейтинга.
Путин назвал тему «крайне чувствительной».
«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», — подчеркнул президент.
По словам Путина, все решения нужно принимать с опережением.
«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: „После меня — хоть потоп“. Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», — сказал глава государства.
Президент призвал власть действовать осторожно. Путин рекомендовал не забывать, что решения «будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан».
Напомним, Владимир Путин