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9:23, 29 августа 2018 1 185
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Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе в полдень

Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе в полдень

Фото: Kremlin.ru

В 12:00 по московскому времени Владимир Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе. Телекомпании отводят на выступление 35 минут, передает РИА «Новости».

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат телеобращения выбрали из-за важности темы, а не ради рейтинга.

Путин назвал тему «крайне чувствительной».

«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», — подчеркнул президент.

По словам Путина, все решения нужно принимать с опережением.

«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: „После меня — хоть потоп“. Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», — сказал глава государства.

Президент призвал власть действовать осторожно. Путин рекомендовал не забывать, что решения «будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан».

Напомним, Владимир Путин пообещал публично озвучить мнение к предложенной пенсионной реформе. По словам президента, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».


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