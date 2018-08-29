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10:27, 29 августа 2018 620
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Потерявшегося в Спасском районе мужчину нашли живым

Потерявшегося в Спасском районе мужчину нашли живым

Валерия Терновского из Спасского района, который потерялся 27 августа, нашли живым. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».

Волонтеры прибыли в Сельцо Гавриловское в 21:00. Им рассказали, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Автопатрули направили на полевые дороги в районе населенных пунктов: Сельцо Гавриловское, Ивашково, Шелудино, Наумово, Болошнево, Вышгород, Храпылево, Кораблино ближнее, Половское, Гавердово.

В 6:15 28 августа стало известно, что Терновского видели в деревне Шелудино-1. Выехавшие на место волонтеры нашли мужчину.


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