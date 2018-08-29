Потерявшегося в Спасском районе мужчину нашли живым

Валерия Терновского из Спасского района, который
Волонтеры прибыли в Сельцо Гавриловское в 21:00. Им рассказали, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Автопатрули направили на полевые дороги в районе населенных пунктов: Сельцо Гавриловское, Ивашково, Шелудино, Наумово, Болошнево, Вышгород, Храпылево, Кораблино ближнее, Половское, Гавердово.
В 6:15 28 августа стало известно, что Терновского видели в деревне Шелудино-1. Выехавшие на место волонтеры нашли мужчину.