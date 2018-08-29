«Нам некогда болеть». Любимов призвал чиновников сделать прививки от гриппа

Николай Любимов порекомендовал чиновникам сделать прививки от гриппа. Об этом он заявил во вторник, 28 августа, на заседании регионального правительства.
Как отметил губернатор, представители министерств и ведомств должны личным примером подтвердить пользу вакцинации.
«Я призываю это сделать всех. Нам некогда болеть», — сказал Николай Любимов.
Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал на заседании о том, что в сейчас в области заболеваемость гриппом снизилась. По его словам, показатели региона на 5% ниже общероссийских.
Прилуцкий напомнил, что предстоящем сезоне за счет средств федерального бюджета и работодателей
В регионе создали штаб по борьбе с гриппом, приобрели необходимый запас лекарств, в стационарах увеличили количество мест.