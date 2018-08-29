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8:19, 29 августа 2018 93
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«Нам некогда болеть». Любимов призвал чиновников сделать прививки от гриппа

«Нам некогда болеть». Любимов призвал чиновников сделать прививки от гриппа

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов порекомендовал чиновникам сделать прививки от гриппа. Об этом он заявил во вторник, 28 августа, на заседании регионального правительства.

Как отметил губернатор, представители министерств и ведомств должны личным примером подтвердить пользу вакцинации.

«Я призываю это сделать всех. Нам некогда болеть», — сказал Николай Любимов.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал на заседании о том, что в сейчас в области заболеваемость гриппом снизилась. По его словам, показатели региона на 5% ниже общероссийских.

Прилуцкий напомнил, что предстоящем сезоне за счет средств федерального бюджета и работодателей планируют привить 45% населения.

В регионе создали штаб по борьбе с гриппом, приобрели необходимый запас лекарств, в стационарах увеличили количество мест.


© RZN.info

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