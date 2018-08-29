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15:21, 29 августа 2018 431
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На улице Спортивной «семерка» въехала в столб

На улице Спортивной «семерка» въехала в столб

На улице Спортивной в Рязани «семерка» въехала в столб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 29 августа, в 13:34.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2107, его госпитализировали.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте»


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В рязанской «Теплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону и отключениях горячей воды летом

До старта отопительного сезона в Рязани осталось чуть больше месяца.

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