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15:08, 29 августа 2018 370
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Многомиллионные долги перед ТЭЦ погасят с помощью кредита

Многомиллионные долги перед ТЭЦ погасят с помощью кредита

Администрация Рязани согласовала с банком выдачу кредита РМПТС на 200 млн рублей. Об этом сообщила РЕН ТВ.

По словам начальника управления ТЭК и ЖКХ горадминистрации Игоря Ковалева, в этом году к отопительному сезону ведется активная подготовка. За весенне-летний период обновили более шести километров магистральных тепловых сетей. Ковалев подчеркнул, качество ремонта улучшилось из-за новых механизмов, использованных во время работ.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ отметил, что это позволит получить городу паспорт готовности.

Кроме того, в данный момент завершают актуализацию системы теплоснабжения. Публичные слушания по этому вопросу проведут 13 сентября. Схему утвердят 21 сентября.

Напомним, долг РМПТС перед ТЭЦ достиг более 300 млн рублей, из-за чего теплоэлектроцентраль вынуждена за свой счет обеспечивать рязанцев горячей водой, а также оплачивать ремонт.


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1 день назад
Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей.

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