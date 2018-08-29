Многомиллионные долги перед ТЭЦ погасят с помощью кредита

Администрация Рязани согласовала с банком выдачу кредита РМПТС на 200 млн рублей. Об этом сообщила РЕН ТВ.
По словам начальника управления ТЭК и ЖКХ горадминистрации Игоря Ковалева, в этом году к отопительному сезону ведется активная подготовка. За весенне-летний период обновили более шести километров магистральных тепловых сетей. Ковалев подчеркнул, качество ремонта улучшилось из-за новых механизмов, использованных во время работ.
Начальник управления ТЭК и ЖКХ отметил, что это позволит получить городу паспорт готовности.
Кроме того, в данный момент завершают актуализацию системы теплоснабжения. Публичные слушания по этому вопросу проведут 13 сентября. Схему утвердят 21 сентября.
Напомним, долг РМПТС перед ТЭЦ