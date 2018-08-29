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22:12, 29 августа 2018 1 762
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Кораблинка получила срок за убийство сожителя во время пьяной ссоры

Кораблинка получила срок за убийство сожителя во время пьяной ссоры

В Кораблине женщину осудили за убийство сожителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, в июне этого года женщина распивала спиртное вместе с сожителем и их знакомыми. Компания находилась в квартире мужчины.

Между женщиной и мужчиной возникла ссора. Потерпевший начал оскорблять сожительницу, высказываться нецензурно.

Обвиняемая просила прекратить оскорблять ее и грозила убить сожителя, если он не перестанет. Тот принес с кухни несколько ножей и предложил женщине взять их.

Она выхватила один из ножей и ударила мужчину в грудную клетку. Удар оказался смертельным.

Женщине назначили девять лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его.


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