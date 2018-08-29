Кораблинка получила срок за убийство сожителя во время пьяной ссоры

В Кораблине женщину осудили за убийство сожителя. Об этом сообщила
Как установило следствие, в июне этого года женщина распивала спиртное вместе с сожителем и их знакомыми. Компания находилась в квартире мужчины.
Между женщиной и мужчиной возникла ссора. Потерпевший начал оскорблять сожительницу, высказываться нецензурно.
Обвиняемая просила прекратить оскорблять ее и грозила убить сожителя, если он не перестанет. Тот принес с кухни несколько ножей и предложил женщине взять их.
Она выхватила один из ножей и ударила мужчину в грудную клетку. Удар оказался смертельным.
Женщине назначили девять лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его.