Из-за реконструкции трассы М-5 на улице Роща снова отключат электричество. Об этом сообщил
Света в жилых домах на окраине города не будет в четверг, 30 августа, с 8:00 до 17:00.
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Из-за реконструкции трассы М-5 на улице Роща снова отключат электричество. Об этом сообщил
Света в жилых домах на окраине города не будет в четверг, 30 августа, с 8:00 до 17:00.
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