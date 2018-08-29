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20:58, 29 августа 2018 492
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Голикова заявила, что предложение Путина по пенсионной реформе обойдется в 3,6 трлн рублей

Голикова заявила, что предложение Путина по пенсионной реформе обойдется в 3,6 трлн рублей

Фото: Ru.wikipedia.org

Предложение Владимира Путина по пенсионному возрасту для женщин обойдется бюджету в 3,6 трлн рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Дождь».

По ее словам, при первоначальном варианте реформы деньги должны были поступить в бюджет в шестилетний период с 2029 года. Голикова уточнила, что понижение до 60 лет коснется 2,4 миллиона российских женщин.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на исполнение предложений президента понадобится 500 миллиардов рублей на шесть лет.

Напомним, в среду, 29 августа, Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Пенсионный возраст для женщин повысят не на восемь, а на пять лет — до 60.


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