Голикова заявила, что предложение Путина по пенсионной реформе обойдется в 3,6 трлн рублей

Предложение Владимира Путина по пенсионному возрасту для женщин обойдется бюджету в 3,6 трлн рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «
По ее словам, при первоначальном варианте реформы деньги должны были поступить в бюджет в шестилетний период с 2029 года. Голикова уточнила, что понижение до 60 лет коснется 2,4 миллиона российских женщин.
Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на исполнение предложений президента понадобится 500 миллиардов рублей на шесть лет.
Напомним, в среду, 29 августа, Путин