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«Элекс» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше смартфона.
По словам специалистов, после презентаций iPhone X и Galaxy S8, S9 стало очевидно, что ближайшие несколько лет в тренде будут безрамочные дисплеи и двойные камеры.
При этом производители из Китая сделали почти тоже самое в новых смартфонах, которые стоят в четыре раза дешевле. В обзоре «Элекса» рассказывается, какой же из них лучше: Vivo V9 Youth или Huawei P20 lite.
Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо: