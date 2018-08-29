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15:12, 29 августа 2018 251

«Элекс» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше смартфона

«Элекс» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше смартфона

«Элекс» предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше смартфона.

По словам специалистов, после презентаций iPhone X и Galaxy S8, S9 стало очевидно, что ближайшие несколько лет в тренде будут безрамочные дисплеи и двойные камеры.

При этом производители из Китая сделали почти тоже самое в новых смартфонах, которые стоят в четыре раза дешевле. В обзоре «Элекса» рассказывается, какой же из них лучше: Vivo V9 Youth или Huawei P20 lite.

Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо:

  • подписаться на аккаунты «Элекса» «ВКонтакте», Instagram и YouTube;
  • оставить комментарий под видео, какой бы смартфон вы хотели получить;
  • поставить лайк этому видео.

Итоги розыгрыша подведут 7 сентября в прямом эфире на YouTube-канале. Более подробную информацию можно получить по ссылке.


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