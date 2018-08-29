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12:26, 29 августа 2018 305

«Барская пивница» пригласила рязанцев на экскурсию с дегустацией

«Барская пивница» пригласила рязанцев на экскурсию с дегустацией

Ресторан «Барская пивница» на улице Есенина пригласил своих гостей на экскурсию в пивоварню. Для корреспондента RZN.info ее провел старший пивовар заведения Владимир Кузин.

Знакомство с живым пивом начинается с его ингредиентов. Настоящий напиток состоит из солода, хмеля, дрожжей и воды. «Пятый ингредиент — это совесть пивовара», — шутит Владимир Кузин.

Пиво варится на чешском оборудовании. Процесс созревания напитка длится 21 день. На экскурсии гости смогут узнать все секреты пивоварения и попробовать промежуточный, еще безалкогольный продукт — сусло.

Завершится экскурсия дегустацией разных сортов пива прямо из цилиндро-конического танка. Уже из них напиток попадает на прилавки в бары.

«У нас в „Барской пивнице“ самая короткая цепочка до потребителя, за это время напиток не успевает потерять свои лучшие качества», — отмечает старший пивовар.

Сейчас ресторан предлагает гостям шесть сортов пенного напитка и эксклюзивные сезонные сорта.

Гости «Барской пивницы» могут попасть на бесплатную экскурсию по пивоварне с 12:00 до 20:00. Предварительно записаться можно по телефону 77-95-99. А сам ресторан работает ежедневно с 12:00 до 1:00, в пятницу и субботу — до 3:00.

Первая в Рязани пивоварня «Барская пивница» располагается в здании «Барса на Есенина», который входит в ФПК «Инвест».

Холдинг развивает не только гастрономический, но и промышленный туризм, проводя экскурсии на Рязанском кожевенном заводе.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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