«Барская пивница» пригласила рязанцев на экскурсию с дегустацией

Ресторан « Барская пивница » на улице Есенина пригласил своих гостей на экскурсию в пивоварню. Для корреспондента RZN.info ее провел старший пивовар заведения Владимир Кузин.

Знакомство с живым пивом начинается с его ингредиентов. Настоящий напиток состоит из солода, хмеля, дрожжей и воды. «Пятый ингредиент — это совесть пивовара», — шутит Владимир Кузин.

Пиво варится на чешском оборудовании. Процесс созревания напитка длится 21 день. На экскурсии гости смогут узнать все секреты пивоварения и попробовать промежуточный, еще безалкогольный продукт — сусло.

Завершится экскурсия дегустацией разных сортов пива прямо из цилиндро-конического танка. Уже из них напиток попадает на прилавки в бары.

«У нас в „Барской пивнице“ самая короткая цепочка до потребителя, за это время напиток не успевает потерять свои лучшие качества», — отмечает старший пивовар.

Сейчас ресторан предлагает гостям шесть сортов пенного напитка и эксклюзивные сезонные сорта.

Гости «Барской пивницы» могут попасть на бесплатную экскурсию по пивоварне с 12:00 до 20:00. Предварительно записаться можно по телефону 77-95-99. А сам ресторан работает ежедневно с 12:00 до 1:00, в пятницу и субботу — до 3:00.

Первая в Рязани пивоварня «Барская пивница» располагается в здании «Барса на Есенина», который входит в ФПК «Инвест».