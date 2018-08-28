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16:47, 28 августа 2018 331
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Жительницу Сапожковского района поздравили с вековым юбилеем

Жительницу Сапожковского района поздравили с вековым юбилеем

Фото: Издательство «Пресса»

Во вторник, 28 августа, жительницу села Уда Сапожковского района Анну Морозову поздравили с вековым юбилеем. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сейчас за женщиной ухаживают в центре социального обслуживания населения

Во времена Великой Отечественной войны под Ленинградом Морозова выносила тела раненых с поля боя.

«Я каждый день молюсь за всех этих людей, — высказалась Анна Ивановна о сотрудниках центра. — За мной здесь так хорошо смотрят. Я благодарна богу, что послал мне таких добрых и отзывчивых людей.

Первый замминистра труда и социальной защиты населения региона Денис Боков вручил пенсионерке открытку от президента. Боков специально приехал поздравить пожилую женщину.

Он пожелал пенсионерке оставаться такой же активной, бодрой и жизнерадостной.

«Такие люди, как Анна Ивановна являются гордостью нашей области. Эта женщина — не только одна из главных наших долгожителей, но и человек, который прошел войну, тяжелую жизнь, подарив нам мирное небо над головой. Радует, что сегодня она окружена вниманием и теплом друзей, родственников, сотрудников отделения. Мы все — ее дети, которые безмерно благодарны Анне Ивановне», — сказал Боков.

Пенсионерку поздравили дети, занимающиеся в центре и глава Канинского сельского поселения Александр Трушкин.


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