За семь месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к сетям более тысячи потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению потребителей к электросетям за семь месяцев текущего года.
В июле специалисты присоединили новую школу в селе Плахино Захаровского района, построив 200 метров воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ и выполнив все необходимые мероприятия по подключению к сетям на общую мощность 164 кВт. Школа рассчитана на 132 учеников и откроется в сентябре.
Филиал также подключил организацию дополнительного образования «Школа 360» в селе Поляны и Льговский районный дом культуры, для которого энергетики возвели около 400 метров ВЛ 0,4 кВ.
Всего за январь — июль специалисты «Рязаньэнерго» подключили к электросетям 1 189 потребителей на общую мощность 26,3 МВт. «Энергетики провели работы по технологическому присоединению жилых домов и систем уличного освещения, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, элеваторного комплекса сельхозпредприятия „ЛАГ — Сервис АГРО“ в Захаровском районе, предприятия по производству пластиковой фурнитуры в Скопинском районе корпуса детского туберкулезного диспансера „Кирицы“», — рассказали в пресс-службе филиала.
Там добавили, что в течение года специалисты продолжат развивать деятельность по технологическому присоединению, «повышая доступность электросетевой инфраструктуры для потребителей и качественно выполняя свои обязательства перед ними».