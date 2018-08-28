Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:16, 28 августа 2018 282
 0    0

За неделю клещи покусали 69 рязанцев

За неделю клещи покусали 69 рязанцев

За прошлую неделю в Рязанской области с укусами клещей в медучереждения обратились 69 человек, среди которых 19 детей. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Количество обратившихся в больницы снизилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

На прошлой неделе в лаборатории исследовали 38 клещей. В четырех случаях насекомые были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, в четырех — гранулоцитарным анаплазмозом.

Исследования клещей проводят в лаборатории особо-опасных инфекций, по адресу Рязань, улица Островского, дом №51А.

Режим работы лаборатории по приему образцов: с 9:00 до 15:00 часов, в выходные и праздничные дни: с 9:00 до 12:00 часов (контактный телефон: 8 (4912) 92-97-93).

Также исследования проводит лаборатория ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», время работы: понедельник-суббота с 8:00 до 18:00 часов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:16, 28 августа 2018
За неделю клещи покусали 69 рязанцев
11:41, 28 августа 2018
Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах 2
10:03, 28 августа 2018
Синоптики предупредили об аномальной жаре в московском регионе во вторник
16:46, 27 августа 2018
Синоптики рассказали, когда в столицу придут дожди
14:17, 27 августа 2018
В Рязанской области зафиксировали вспышку бешенства животных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 727
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 582
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 24 601
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
11:01, 21 августа 2018 23 872
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 23 382
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум