За неделю клещи покусали 69 рязанцев

За прошлую неделю в Рязанской области с укусами клещей в медучереждения обратились 69 человек, среди которых 19 детей. Об этом сообщил
Количество обратившихся в больницы снизилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.
На прошлой неделе в лаборатории исследовали 38 клещей. В четырех случаях насекомые были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, в четырех — гранулоцитарным анаплазмозом.
Исследования клещей проводят в лаборатории особо-опасных инфекций, по адресу Рязань, улица Островского, дом №51А.
Режим работы лаборатории по приему образцов: с 9:00 до 15:00 часов, в выходные и праздничные дни: с 9:00 до 12:00 часов (контактный телефон:
Также исследования проводит лаборатория ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», время работы: понедельник-суббота с 8:00 до 18:00 часов.