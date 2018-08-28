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13:43, 28 августа 2018 208
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В Рязани увековечат память участника восстания в Собиборе

В Рязани увековечат память участника восстания в Собиборе

В Рязани увековечат память участника восстания в Собиборе. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В понедельник, 27 августа, на заседании комитета по вопросам социальной сферы депутаты обсудили установку мемориальной доски Алексею Вайцену, ветерану Великой Отечественной войны.

Табличку предложили расположить на фасаде дома № 47/1 по Первомайскому проспекту, на площади Победы.

Алексей Вайцен родился в Польше. Во время войны он попал в плен и его отправили в лагерь Собибор. В 1943 году ему удалось сбежать с группой других пленных.

После войны Вайцен остался на службе и в 1962 году перевелся в Рязань в десантные войска, став старшиной роты. Также он был инструктором по парашютному спорту. Ветеран скончался в 2015 году.


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