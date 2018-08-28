В Рязани пройдут лекции и мастер-классы по прикладной урбанистике. Об этом сообщил
С 7 по 9 сентября в библиотеке имени Горького пройдет школа центра прикладной урбанистики.
В рамках обучения будет проведен первичный анализ городского пространства, сформируются команды учеников и пройдут вводные лекции. Всем участникам будет предложено разработать свой проект, либо подключиться к уже реализуемому.
Модератором школы является идеолог, основатель сети центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов.
После прохождения школы каждый ученик сможет стать мастером и самостоятельно передавать концепции и знания новым ученикам.
Для того, чтобы бесплатно поучаствовать в проекте, необходимо пройти регистрацию по