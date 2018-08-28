В Рязани «мебельные» аферисты несколько лет обманывают покупателей. Видео

В Рязани появились мошенники, которые несколько лет обманывают покупателей. Об этом сообщила ГТРК «
Рязанцы пожаловались на братьев Кажаевых, которые берут с покупателей деньги за товары, которые в итоге не привозят.
Как рассказала одна из обманутых рязанок, покупатели пытаются вернуть деньги, но «делового разговора с предпринимателем не выходит».
«Он начал материть меня, грубить, хамить, угрожать, кормить обещаниями: Ждите, ждите», — рассказала рязанка о мошеннике.
Отмечается, что покупателей обманывают уже не первый год и не только в Рязани, но и в Подмосковье.
Судебные приставы завели на Сергея Кажаева 19 исполнительных производств в пользу физических лиц на общую сумму более миллиона рублей.
«В прокуратуру области обратились несколько граждан с заявлением на ИП Кажаев, которое получило с них аванс, однако свои обязательства не исполняет и всячески избегает исполнения. Будет организованна поверка, по которой будет принято законное решение», — прокомментировал Эдуард Панин, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области.