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15:21, 28 августа 2018 272
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В Рязани «мебельные» аферисты несколько лет обманывают покупателей. Видео

В Рязани «мебельные» аферисты несколько лет обманывают покупателей. Видео

В Рязани появились мошенники, которые несколько лет обманывают покупателей. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Рязанцы пожаловались на братьев Кажаевых, которые берут с покупателей деньги за товары, которые в итоге не привозят.

Как рассказала одна из обманутых рязанок, покупатели пытаются вернуть деньги, но «делового разговора с предпринимателем не выходит».

«Он начал материть меня, грубить, хамить, угрожать, кормить обещаниями: Ждите, ждите», — рассказала рязанка о мошеннике.

Отмечается, что покупателей обманывают уже не первый год и не только в Рязани, но и в Подмосковье.

Судебные приставы завели на Сергея Кажаева 19 исполнительных производств в пользу физических лиц на общую сумму более миллиона рублей.

«В прокуратуру области обратились несколько граждан с заявлением на ИП Кажаев, которое получило с них аванс, однако свои обязательства не исполняет и всячески избегает исполнения. Будет организованна поверка, по которой будет принято законное решение», — прокомментировал Эдуард Панин, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области.


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