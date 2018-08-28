В Рязани пациенту впервые восстановили извитую сонную артерию

В Рязанской ОКБ восстановили извитую артерию. Об этом сообщил
Пациент поступил в больницу после инсульта с головными болями, головокружением. После ангиографии и УЗИ выяснилось, что состояние артерий пациента угрожает его здоровью.
Врачи выявили окклюзию левой сонной артерии: она полностью была перекрыта холестериновыми отложениями и не пропускала кровь в головной мозг.
Выяснилось, что артерия практически была завязана узлом.
Как объяснили специалисты, извитая артерия — это врожденная аномалия, о котором человек может не знать без специального обследования.
«Во время оперативного вмешательства мы выделили артерию. Она буквально была завернута в клубок, — пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров, — далее мы отделили часть артерии с двух сторон и пришили ее на новое место. Таким образом, кровоток был восстановлен, артерия выправлена и полноценно функционирует».
В Рязанской области такую операцию провели впервые. Пациента выписали со стационара.
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