Telegram выдаст спецслужбам данные о террористах. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ, передает «
«Если Telegram получит судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона властям. Пока такого никогда не происходило», — пояснили в пункте 8.3 политики конфиденциальности.
Напомним, 16 апреля в России начали блокировать Telegram по решению Таганского суда из-за того, что мессенджер не предоставил ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу юристов Telegram и оставила в силе решение, которое признает приказ ФСБ о ключах шифрования законным.