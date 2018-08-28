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10:33, 28 августа 2018 112
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Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Видео

Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Видео

Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Об этом RZN.info рассказала Наталья Соболева.

Инцидент произошел в понедельник, 27 августа, около ТЦ «Премьер».

«Я уступила дорогу двум велосипедистам, а водитель сзади начал неадекватно реагировать. Он начал сигналить, кричать, материться и пытался протаранить мне машину. В салоне у него было двое детей и я тоже ехала с дочкой. Такое поведение недопустимо», — отметила модель.

По ее словам, после конфликта девушка догнала грузовик и сняла его на видео.

«Машина остановилась около „Ашана“. Я вызвала полицию. Мне пообещали прислать наряд или остановить его на посту ДПС», — заключила Соболева.

Напомним, рязанская модель публикуется на страницах журналов Playboy, GQ, MAXIMи других. Помимо этого, она была участницей шоу «Давай поженимся» и Comedy Club.


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