Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Видео

Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Об этом RZN.info рассказала Наталья Соболева.
Инцидент произошел в понедельник, 27 августа, около ТЦ «Премьер».
«Я уступила дорогу двум велосипедистам, а водитель сзади начал неадекватно реагировать. Он начал сигналить, кричать, материться и пытался протаранить мне машину. В салоне у него было двое детей и я тоже ехала с дочкой. Такое поведение недопустимо», — отметила модель.
По ее словам, после конфликта девушка догнала грузовик и сняла его на видео.
«Машина остановилась около „Ашана“. Я вызвала полицию. Мне пообещали прислать наряд или остановить его на посту ДПС», — заключила Соболева.
Напомним, рязанская модель публикуется на страницах журналов