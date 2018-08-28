Путятинская больница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента

Путятинская райбольница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента. Об этом сообщила пресс-служба Шиловского райсуда.
Установлено, что врач-терапевт при поступлении мужчины в приемный покой больницы не полно обследовала пациента, у которого был инфаркт миокарда, не приняла мер к его госпитализации и лечению, в которых он нуждался. В результате больной скончался.
Таким образом, врач ненадлежаще исполнила свои обязанности и причинила смерть по неосторожности.
Врача признали виновной в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ.
Также с больницы взыскали компенсацию морального вреда в пользу супруги скончавшегося, их несовершеннолетнего сына, троих совершеннолетних детей, и денежную сумму в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца.