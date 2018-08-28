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16:47, 28 августа 2018 208
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Путятинская больница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента

Путятинская больница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента

Путятинская райбольница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента. Об этом сообщила пресс-служба Шиловского райсуда.

Установлено, что врач-терапевт при поступлении мужчины в приемный покой больницы не полно обследовала пациента, у которого был инфаркт миокарда, не приняла мер к его госпитализации и лечению, в которых он нуждался. В результате больной скончался.

Таким образом, врач ненадлежаще исполнила свои обязанности и причинила смерть по неосторожности.

Врача признали виновной в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ.

Также с больницы взыскали компенсацию морального вреда в пользу супруги скончавшегося, их несовершеннолетнего сына, троих совершеннолетних детей, и денежную сумму в счет возмещения вреда в связи с потерей кормильца.


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