Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы. Президент сделает заявление в среду, 29 августа, пишут «
Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства решил выступить с телеобращением из-за резонанса, вызванного этой темой.
«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — сказал Песков.
Напомним, Владимир Путин