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13:56, 28 августа 2018 160
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Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы. Президент сделает заявление в среду, 29 августа, пишут «Ведомости».

Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства решил выступить с телеобращением из-за резонанса, вызванного этой темой.

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — сказал Песков.

Напомним, Владимир Путин пообещал публично озвучить мнение к предложенной пенсионной реформе. По словам президента, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».


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