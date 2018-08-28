Президент России Владимир Путин снял с должностей 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК. Соответствующий документ опубликовали на
В частности, постов лишились замглавы МЧС России Владлен Аксенов, начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУ МВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по республике Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУ СК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.
Кроме того, своих постов лишились начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов, руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко.
Тем же указом президент произвел ряд назначений. Например, полковника полиции Петра Зорова назначили замначальником ГУ МВД по Московской области.