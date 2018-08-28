Путин сделает заявление о пенсионной реформе

Президент Владимир Путин пообещал публично озвучить мнение к предложенной пенсионной реформе. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске, пишут «
«Мы договорились, что коллеги в правительстве проведут консультации с партиями, общественными организациями и экспертами», — сказал Путин.
Президент отметил, что у него сложилось свое мнение. Он сказал, что при принятии решения должно присутствовать «человеческое измерение».
«Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», — подчеркнул он.
«Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление», — заявил Путин.
Ранее Путин уже