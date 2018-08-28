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12:33, 28 августа 2018 137
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Появились фото аварии с вылетевшим в лес «Логаном»

Появились фото аварии с вылетевшим в лес «Логаном»

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились фото аварии с вылетевшим в лес автомобилем Renault Logan.

Авария произошла утром в понедельник, 27 августа, в Клепиковском районе.

47-летняя жительница Московской области не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего врезалась в дерево. В аварии пострадал 10-летний мальчик, который ехал в машине.


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