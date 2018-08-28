Полиция опубликовала фото аварии с Kia под Рязанью

Полиция
После столкновения с Toyota Land Cruiser Kia Spectra вылетела в кювет и перевернулась.
55-летнего водителя легковушки госпитализировали. Травмы также получил его 56-летний пассажир и 59-летний водитель Toyota.
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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция
После столкновения с Toyota Land Cruiser Kia Spectra вылетела в кювет и перевернулась.
55-летнего водителя легковушки госпитализировали. Травмы также получил его 56-летний пассажир и 59-летний водитель Toyota.
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