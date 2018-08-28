Неизвестный сообщил о бомбе на железнодорожной станции в Спасском районе. Об этом пишет издательство «
Вечером в понедельник, 27 августа, на телефон пожарной службы поступил сигнал, что в районе остановочного пункта Перкино заложено взрывное устройство.
Все экстренные службы района и сотрудники линейного отдела МВД на транспорте поставили оцепление. Обследовав остановку и прилегающую к ней территорию, бомбу не нашли.
Возбуждено уголовное дело. «Телефонному террористу» грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.