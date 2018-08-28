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Согласно исследованию, накопить на квартиру в Рязани можно за пять с половиной лет, на жилье в Москве — за 11 лет. Самым недоступным оказалось жилье в Крыму, чтобы собрать необходимую сумму, по расчетам аналитиков, уйдет 13,5 лет.
Как отметили в «Северный компании», ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в
«Это меньше, чем арендная плата за похожую квартиру, а дом будет сдан в эксплуатацию до Нового года», — сказали в пресс-службе застройщика.
В «Северный компании» заявили, что в ближайшие два года в Олимпийском городке, рядом со 2-м корпусом ЖК «Северный», построят новый детский сад.
«Северная компания» работает на строительном рынке региона с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в жилых комплексах «
Офис компании расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в