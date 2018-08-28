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12:19, 28 августа 2018 183

Накопить на квартиру в Рязани можно за пять с половиной лет — исследование 1

Накопить на квартиру в Рязани можно за пять с половиной лет — исследование

Аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг доступности жилья в новостройках по областям, краям и республикам России. Для этого использовали данные портала о средней стоимости квартиры в новостройке и данные Росстата по начисленной зарплате за май 2018 года.

Согласно исследованию, накопить на квартиру в Рязани можно за пять с половиной лет, на жилье в Москве — за 11 лет. Самым недоступным оказалось жилье в Крыму, чтобы собрать необходимую сумму, по расчетам аналитиков, уйдет 13,5 лет.

Как отметили в «Северный компании», ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в ЖК «Северный» корпус 2 стоимостью 1 021 306 рублей в ипотеку на пять с половиной лет составит 13 808 рублей.

«Это меньше, чем арендная плата за похожую квартиру, а дом будет сдан в эксплуатацию до Нового года», — сказали в пресс-службе застройщика.

В «Северный компании» заявили, что в ближайшие два года в Олимпийском городке, рядом со 2-м корпусом ЖК «Северный», построят новый детский сад.

«Северная компания» работает на строительном рынке региона с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в жилых комплексах «Паруса», «Юный», «Метропарк», «Северный», а также в «Доме на Полетаева» в Горроще.

Офис компании расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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