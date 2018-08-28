Муниципальный транспорт Рязани получит 35 миллионов от продажи городского имущества. Об этом сообщает сайт гордумы. Во вторник, 28 августа, на профильном комитете депутаты рассмотрели изменения в бюджете.
Так, 1,5 миллиона направят на реконструкцию моста через речку Лыбедь по улице Ленина, 300 тысяч — на проектную документацию по ремонту кровли музея-усадьбы академика Павлова, 3,5 миллиона направят на ремонт крыши Дворца молодежи, 4,7 миллионов — на подготовку к отопительному сезону образовательных учреждений.
Еще 1,7 миллиона пойдут на удаление аварийных деревьев и работы по перекладке коллектора ливневой канализации, 2,5 миллионов на пешеходные светофоры на улицах Горького и Соборная.
Напомним, рязанскую «Автоколонну-1310» хотели признать