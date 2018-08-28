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16:51, 28 августа 2018 206
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Муниципальный транспорт Рязани получит 35 миллионов от продажи городского имущества

Муниципальный транспорт Рязани получит 35 миллионов от продажи городского имущества

Муниципальный транспорт Рязани получит 35 миллионов от продажи городского имущества. Об этом сообщает сайт гордумы. Во вторник, 28 августа, на профильном комитете депутаты рассмотрели изменения в бюджете.

Так, 1,5 миллиона направят на реконструкцию моста через речку Лыбедь по улице Ленина, 300 тысяч — на проектную документацию по ремонту кровли музея-усадьбы академика Павлова, 3,5 миллиона направят на ремонт крыши Дворца молодежи, 4,7 миллионов — на подготовку к отопительному сезону образовательных учреждений.

Еще 1,7 миллиона пойдут на удаление аварийных деревьев и работы по перекладке коллектора ливневой канализации, 2,5 миллионов на пешеходные светофоры на улицах Горького и Соборная.

Напомним, рязанскую «Автоколонну-1310» хотели признать банкротом. Позже предприятие выплатило долг в 44 миллиона.


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