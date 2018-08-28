Дуров заявил, что новые правила Telegram не распространяются на Россию

Новые правила Telegram, которые позволяют компании передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, передает «
«В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей», — сказал Дуров.
По словам основателя, Telegram «находится вне закона» в России. Он отметил, что компания не будет рассматривать «какие-либо обращения от российских служб», а ее «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».
Напомним, во вторник, 28 августа,
В России Telegram начали блокировать с середины апреля из-за того, что мессенджер не предоставил ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, нарушив работу сотен посторонних компаний, однако полностью закрыть доступ к мессенджеру не удалось.