Для благоустройства двора в Песочне спилили деревья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что во дворе дома №24 по улице Советской Армии спилил деревья.
«Никому не мешали: ни прохожим, ни автомобилям. А где ветхие деревья — там не стали [пилить]", — сказал автор поста.
В горадминистрации рассказали, что деревья спилили для ремонта двора в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».
Отмечается, что работы по опиловке и вывозу завершат до конца недели.
Фото Максима Макимова