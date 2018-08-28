Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:53, 28 августа 2018 168
 0    0

Для благоустройства двора в Песочне спилили деревья

Для благоустройства двора в Песочне спилили деревья

Для благоустройства двора в Песочне спилили деревья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что во дворе дома №24 по улице Советской Армии спилил деревья.

«Никому не мешали: ни прохожим, ни автомобилям. А где ветхие деревья — там не стали [пилить]", — сказал автор поста.

В горадминистрации рассказали, что деревья спилили для ремонта двора в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».

Отмечается, что работы по опиловке и вывозу завершат до конца недели.

Фото Максима Макимова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:53, 28 августа 2018
Для благоустройства двора в Песочне спилили деревья
15:48, 28 августа 2018
В среду в Рязанской области потеплеет до +31 градуса
14:16, 28 августа 2018
За неделю клещи покусали 69 рязанцев
11:41, 28 августа 2018
Жители Песочни вновь пожаловались на «химический» запах 2
10:03, 28 августа 2018
Синоптики предупредили об аномальной жаре в московском регионе во вторник
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Многомиллионные долги теплосети перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

Налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 784
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 616
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 24 901
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
11:01, 21 августа 2018 23 936
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 23 667
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум