Бывшие чиновники минтранса и экс-директор «Рязаньавтодора» предстанут перед судом за взятки

Пятеро бывших чиновников минтранса Рязанской области и экс-директор «Рязаньавтодора» предстанут перед судом за взятки. Об этом сообщила
Известно, что в период с 2012 по 2016 годы гендиректор предоставил двум заместителям начальника одного из отделов министерства и троим специалистам этого же отдела автомобили с личными водителями. Кроме того, он сам начислял тем зарплату, а также оплачивал бензин и техобслуживание машин. Общую сумму взяток оценили в более чем семь миллионов рублей.
Злоумышленник попался на одном нарушении, о четырех других он рассказал сам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ, в отношении чиновников — по части 5,6 статьи 290 УК РФ.
Все они признали свою вину, на их имущество наложили арест. Дела с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.