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14:42, 28 августа 2018 217
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Бравшей Берлин жительнице Сасова исполнилось 95 лет

Бравшей Берлин жительнице Сасова исполнилось 95 лет

Фото: Издательство «Пресса»

Жительнице Сасова Софье Барышниковой исполнилось 95 лет. Об этом пишет ИД «Пресса».

В год начала Великой Отечественной войны Барышникова закончила десять классов в Земетчино Пензенской области, куда переехала семья.

В мае 1942 года ее мобилизовали и направили в Ульяновский особый запасной полк связи. Там она освоила специальность «телеграфистка» на СТ-35 (советский телетайп образца 1935 года) и аппарате Морзе.

Курсы Барышникова окончила досрочно и осенью 1942 года продолжила службу в роте связи при штабе бомбардировочного авиационного корпуса (БАК).

С корпусом она дошла до Берлина, где встретила Победу.

Барышникова награждена грамотами и благодарностями Верховного Главнокомандующего и медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны она закончила зубоврачебную школу в Рязани. Всю жизнь женщина проработала щубным техником в стоматологической поликлинике и в железнодорожной больнице Сасова.

С юбилеем пенсионерку поздравили родные, близкие, а также главы города. Они пожелали юбилярше дожить до ста лет и вручили поздравление от президента России Владимира Путина.


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