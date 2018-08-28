Бравшей Берлин жительнице Сасова исполнилось 95 лет

Жительнице Сасова Софье Барышниковой исполнилось 95 лет. Об этом пишет ИД «
В год начала Великой Отечественной войны Барышникова закончила десять классов в Земетчино Пензенской области, куда переехала семья.
В мае 1942 года ее мобилизовали и направили в Ульяновский особый запасной полк связи. Там она освоила специальность «телеграфистка» на СТ-35 (советский телетайп образца 1935 года) и аппарате Морзе.
Курсы Барышникова окончила досрочно и осенью 1942 года продолжила службу в роте связи при штабе бомбардировочного авиационного корпуса (БАК).
С корпусом она дошла до Берлина, где встретила Победу.
Барышникова награждена грамотами и благодарностями Верховного Главнокомандующего и медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
После войны она закончила зубоврачебную школу в Рязани. Всю жизнь женщина проработала щубным техником в стоматологической поликлинике и в железнодорожной больнице Сасова.
С юбилеем пенсионерку поздравили родные, близкие, а также главы города. Они пожелали юбилярше дожить до ста лет и вручили поздравление от президента России Владимира Путина.