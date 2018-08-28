Более 300 тысяч военнослужащих поучаствуют в учениях «Восток-2018». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что учения станут самыми масштабными в России с 1981 года, передает «
На учениях задействуют более тысячи летательных аппаратов дальней и военно-транспортной авиации на полигонах Центрального и Восточного военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части ВДВ, а также подразделения Китая и Монголии.
«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым», — отметил Сергей Шойгу.
Международные маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября.