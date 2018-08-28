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11:12, 28 августа 2018 487
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Более 300 тысяч военнослужащих поучаствуют в учениях «Восток-2018»

Более 300 тысяч военнослужащих поучаствуют в учениях «Восток-2018»

Более 300 тысяч военнослужащих поучаствуют в учениях «Восток-2018». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что учения станут самыми масштабными в России с 1981 года, передает «Интерфакс».

На учениях задействуют более тысячи летательных аппаратов дальней и военно-транспортной авиации на полигонах Центрального и Восточного военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части ВДВ, а также подразделения Китая и Монголии.

«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым», — отметил Сергей Шойгу.

Международные маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября.


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